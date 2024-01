Sanofi ist zurück!

Die Anleger-Stimmung bei Sanofi ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien überwiegend positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse wurde um Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 7 positive Signale und 0 negative Signale festgestellt wurden. Dies führt zu der Empfehlung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzuschätzen ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Sanofi bei 95,75 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 94,2 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 88,95 EUR, was einer positiven Bewertung entspricht (+5,9 Prozent Abstand). Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Sanofi in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,07 Prozent, was eine Outperformance von +10,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance von Sanofi mit 10,07 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sanofi aktuell mit einem Wert von 60,32 als neutral eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und der Branchenvergleich zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Sanofi-Aktie führen.