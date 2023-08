Sanofi: Potenzial von +14,49% laut Analysten

Die Aktie des Pharmaunternehmens Sanofi wird derzeit nicht richtig bewertet, so die Meinung einiger Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR – eine Steigerung um +14,49% vom aktuellen Wert.

• Sanofi: Entwicklung von +0,34%

• Aktuelles Kurspotenzial von +14,49%

• Guru-Rating bleibt auf 3,70

Gestern konnte Sanofi am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,34% verzeichnen und auch in den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein leicht positiver Trend mit einem Plus von insgesamt 0,40%. Die aktuelle Stimmung im Markt scheint neutral zu sein.

Das Kursziel für das Unternehmen liegt derzeit bei 112.20 EUR und ist das mittelfristige Ziel mehrerer Bankanalysten. Sollte diese Einschätzung eintreffen können Investoren mit einem Potentialgewinn von rund 14.5 Prozent rechnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese...