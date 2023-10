Sanofi: Potenzial von +14,19%

Die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi hat in der vergangenen Woche eine neutrale Entwicklung hingelegt. Gestern gab es einen Rückgang um 0,14%. Insgesamt summiert sich die Performance auf +0,88% in den letzten fünf Handelstagen. Doch was sagen die Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel für Sanofi liegt bei 117,30 EUR. Wenn dies zutrifft, hätte die Aktie ein Kurspotenzial von +14,19%.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten den Kauf der Aktie und zwölf weitere Experten sehen sie als “Kauf” an. Die Bewertung “halten” wurde von zehn Analysten vergeben und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Sanofi beträgt nun 3,70 nach zuvor ebenfalls schon 3,70.

Für Anleger könnte sich somit ein Einstieg lohnen – allerdings sollten mögliche Risiken stets berücksichtigt werden.

• Am 06.10.2023 schloss das Sanofi Papier...