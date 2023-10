Sanofi: Potenzial von 14,11% zum Kursziel - 117,30 EUR

Am gestrigen Handelstag hat Sanofi ein Plus von +0,59% verzeichnet und damit eine positive Wochenentwicklung in Höhe von +1,22% erreicht. Obwohl diese Entwicklung unerwartet war, scheint der Markt derzeit zuversichtlich.

Die Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels von Sanofi mit einem aktuellen Wert bei 117,30 EUR. Dies entspräche einem Kurspotenzial in Höhe von +14,11%, wenn die Prognosen eintreffen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

Dennoch sind sechs Analysten fest davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Zwölf weitere Experten sehen den Wert als “Kauf” an – ohne dabei euphorisch zu wirken – und zehn halten ihn für neutral (“halten”). Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf...