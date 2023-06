Sanofi: Potenzial für 10,75% Kurssteigerung auf 109,65 EUR erwartet

Die Aktie von Sanofi hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,42% verzeichnet und erreichte gestern ein Plus von +1,14%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Analysten sind der Meinung, dass das wirkliche Kursziel derzeit bei 109,65 EUR liegt. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial für Anleger von +10.75%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Analysten.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und elf weitere als Kauf. Zehn Experten sehen die Bewertung “halten” als angemessen an. Ein bis zwei Analyst(en) halten einen Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf der Aktien für notwendig.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69.