Sanofi: Potential für Kursanstieg von +10,28% auf 108,63 EUR

Am gestrigen Tag hat Sanofi an der Börse eine negative Kursentwicklung von -2,36% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen sank die Aktie um insgesamt -3,07%. Die Stimmung am Markt scheint also momentan eher pessimistisch.

Bankanalysten sehen jedoch ein hohes Potenzial in der Aktie von Sanofi und haben ein mittelfristiges Kursziel bei 108,63 EUR festgelegt. Sollten sie Recht behalten, würde sich eine Investition aktuell um +10,28% rentieren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Zurzeit bewerten sieben Analysten die Aktie als “starken Kauf”, elf weitere sind optimistisch eingestellt (“Kauf”). Zehn Experten halten dagegen eine neutrale Position (“halten”), während nur einer zu einem “Verkauf” rät. Der Anteil der Analysten mit positiver...