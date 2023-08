Sanofi: Kursziel von 112,20 EUR

Die Aktie von Sanofi wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Das Kurspotenzial beträgt +13,49% vom aktuellen Stand.

• Sanofi-Aktie am 25.08.2023 mit einem Anstieg von +0,74%

• Kursziel bei 112,20 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,70

Gestern verzeichnete die Sanofi-Aktie einen Zuwachs von +0,74%. Damit ergibt sich ein Plus von insgesamt +0,21% in den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche an der Börse. Der Markt scheint momentan relativ neutral gestimmt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Sanofi liegt aktuell bei 112,20 EUR. Im Durchschnitt sind die Bankanalysten der Meinung, dass dies erreichbar ist und damit ein Potenzial von +13.49% für Investoren bietet. Allerdings teilen nicht alle diese Ansicht aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen sechs Analysten einen starken...