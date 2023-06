Sanofi: Kursziel von 109,65 EUR laut Analysten nicht gerechtfertigt

Die Aktie von Sanofi hat in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von +4,90% erfahren und gestern um weitere +1,54% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch. Doch wie sehen es die Bankanalysten?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Sanofi bei 109,65 EUR (+10,62%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend der Aktie. Von insgesamt 29 Marktexperten empfehlen 6 die Aktie als starken Kauf und weitere 11 vergeben das Rating “Kauf”. Die Bewertung “halten” erhält sie von zehn weiteren Analysten. Nur eine Person würde aktuell zum Verkauf raten und ebenfalls nur einer ist gar der Auffassung, dass Anleger sofort aussteigen sollten.

Damit überwiegt mit einem Anteil von +58,62% jedoch weiterhin eine positive Einschätzung der Sanofi-Aktie. Auch das bewährte...