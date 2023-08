Sanofi: Kursziel liegt bei 112,20 EUR - Potenzial von +19,46%

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von Sanofi konnte um +1,84% zulegen. In der vergangenen Woche verzeichnete die Aktie jedoch einen Rückgang von -3,27%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Sanofi-Aktie bei 112,20 EUR gesehen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +19,46%. Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 12 Experten ein “Kauf”-Rating vergeben haben, halten sich 10 Analysten neutral zur Sanofi-Aktie und nur jeweils einer befürwortet bzw. zeigt den Verkauf an.

Insgesamt sind somit 60% der befragten Analysten optimistisch bezüglich des weiteren Wertsteigerungspotenzials der Sanofi-Aktie.

Das Guru-Rating bleibt dabei unverändert bei einem Wert von 3,70.