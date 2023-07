Sanofi: Kursziel auf 109,65 EUR festgesetzt

Die Aktie von Sanofi ist laut Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 109,65 EUR – eine Steigerung um +15,42% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Sanofi stieg am 18.07.2023 um +0,89%

• Das Kurspotenzial beträgt +15,42%

• Guru-Rating bei konstanten 3,69

Am Vortag legte Sanofi an der Börse um +0,89% zu. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Gesamtrendite damit +1,45%. Der Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Allerdings sind nicht alle Bankanalysten davon überzeugt: Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und elf sie zum Kauf raten (ohne Euphorie), halten zehn andere das Papier für neutral und einer sagt sogar “verkaufen”. Nur ein Experte machte sich dafür stark es sofort zu verkaufen.

Dennoch bleibt der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung bei beachtlichen...