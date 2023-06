Sanofi: Kursziel auf 109,65 EUR angehoben

Die Aktie von Sanofi wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 109,65 EUR, was einem Potenzial von +14,94% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Sanofi: -0,04% am 09.06.2023

• Mittelfristiges Kursziel: 109,65 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Sanofi leicht um -0,04%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein kleines Plus von +0,07% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere elf Experten zum Kauf raten – aber ohne Euphorie – halten sich zehn Analysten mit einer Einschätzung zurück und äußern lediglich eine Halteempfehlung. Ein Analyst stuft das Papier sogar als Verkauf ein und einer empfiehlt einen...