Sanofi: Kursziel bei 112,20 EUR - Analysten optimistisch

Die Aktie von Sanofi hat gestern am Finanzmarkt leicht an Wert verloren (-0,73%). Doch auf Sicht der vergangenen Woche steht ein Plus von +3,06% zu Buche. Der Markt scheint also relativ optimistisch für das Unternehmen zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Sanofi-Aktie bei 112,20 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +15,49%. Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht die Aktie als starken Kauf und gibt ihr ein Rating von “Kauf” oder besser. Insgesamt sind 72% aller Analysteneinschätzungen positiv.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,70 konstant.