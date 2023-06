Sanofi: Kurspotenzial von +14,48% auf 109,65 EUR

Die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,47% erreicht. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Die aktuelle Bewertung spiegelt nicht das wahre Potenzial der Aktie wider.

• Sanofi legt um +0,47% zu

• Kursziel bei 109,65 EUR

• 58,62% der Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen

Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 109,65 EUR – eine Steigerung von +14,48%. Insgesamt sehen 17 Analysten die Aktie positiv: Sechs raten zum Kauf und elf bezeichnen sie als “Kauf”. Ten Experten halten die Position und nur einer bewertet sie negativ. Das gibt einen Optimismus-Anteil von deutlichen +58,62%.

Zudem zeigt das Guru-Rating mit einem stabil geblieben Wert von 3.69 ebenfalls in Richtung positives Momentum für Sanofis...