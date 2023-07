Sanofi: Bankanalysten sehen Kurspotential von +11,49% - Kursziel bei 109,65 EUR

Gestern konnte die Sanofi-Aktie am Finanzmarkt um +0,09% zulegen. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen Rückgang von -0,50%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ neutral.

Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 109,65 EUR. Im Durchschnitt erwarten sie damit ein mittelfristiges Aufwärtspotenzial von +11,49%, falls ihre Prognose eintrifft. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des bisherigen neutralen Trends.

Aktuell stehen die Analysten zuversichtlich da. So halten 6 Experten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 11 setzen das Rating “Kauf”. Mit einer Bewertung von “halten” positionieren sich auch noch immerhin 10 Analysten weitgehend neutral zur Sanofi-Aktie. Lediglich eine Stimme spricht momentan dafür aus, dass die Aktie verkauft...