Sanofi-Anleger wird’s freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung von Unternehmen zu bewerten. Bei Sanofi beträgt das aktuelle KGV 19, während vergleichbare Unternehmen aus der Arzneimittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Sanofi weder unterbewertet noch überbewertet, und die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen bewertet. Der RSI der Sanofi liegt bei 3,79 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 24,13 ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Stimmungsbild in Bezug auf Sanofi hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und Buzz für Sanofi mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sanofi-Aktie bei 96,04 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 93,48 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 87,45 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Sanofi auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.