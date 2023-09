Sanofi: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 112,71 EUR

Die Aktie von Sanofi konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,47% verzeichnen und zeigt damit eine positive Entwicklung. In den vergangenen fünf Handelstagen steigerte sich der Wert sogar um +2,82%. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist eindeutig optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Sanofi liegt bei 112,71 EUR und bietet Investoren somit ein Potential von +10,70%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Von insgesamt 31 Analysten sind momentan sechs der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Weitere 13 setzen das Rating auf “Kauf”, während zehn Experten sie mit “halten” bewerten. Ein einziger Experte rät zum Verkauf und einer zur sofortigen Veräußerung.

Dennoch bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,71. Insgesamt zeigen sich also überwiegend positive...