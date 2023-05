Sanofi: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,77% - Kursziel bei 108,63 EUR

Die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt. Gestern verzeichnete sie am Finanzmarkt ein kleines Minus von -0,30%. Insgesamt liegt das Ergebnis aber immer noch im Plus mit einem Anstieg um +0,94%. Die Bankanalysten sind sich einig: die derzeitige Kursentwicklung steht nicht im Einklang mit dem tatsächlichen Wert der Aktie.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Sanofi laut Analysten-Durchschnittswert 108,63 EUR. Das würde Investoren ein Potenzial von mehr als +7% eröffnen. Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trend-Entwicklung; allerdings empfehlen insgesamt 18 Bankexperten einen Kauf oder halten weiterhin an ihrem Optimismus fest.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83 und unterstreicht...