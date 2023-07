Sanofi: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,82% - wahres Kursziel bei 109,65 EUR

Die gestrige Entwicklung am Aktienmarkt brachte für Sanofi eine leichte Abweichung von -0,20%. Die vergangenen fünf Handelstage hingegen verliefen positiv und summierten sich auf einen Anstieg von +4,14%, was auf eine relativ optimistische Situation am Markt schließen lässt.

Inzwischen sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel für Sanofi bei 109,65 EUR liegt. Falls diese Prognose zutrifft, ergibt sich ein Investitionspotenzial von +11,82%. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und elf weitere sie als Kauf sehen (Rating “Kauf”), haben sich zehn Experten neutral positioniert (“halten”) und nur ein einziger ist der Meinung, dass man die Aktie besser sofort verkaufen sollte. Insgesamt befindet sich damit etwa jeder zweite analysierende Experte in einer optimistischen Position (+58,62%). ...