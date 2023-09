Sanofi: Analysten schätzen Potenzial auf 112,71 EUR

Die Sanofi-Aktie wird von Experten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,71 EUR, was einem Potenzial von +13,14% entspricht.

• Kursentwicklung am 05.09.2023 um +1,62%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,71

• Kaufempfehlungen von insgesamt 19 Analysten

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert der Aktie um +1,62%. In den letzten fünf Tagen hat sich eine neutrale Stimmung im Markt gezeigt. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und sehen ein erhebliches Potenzial in Sanofi.

Von insgesamt 31 bewertenden Experten empfehlen bereits jetzt über die Hälfte den Kauf der Aktie (19). Weitere zehn vergeben das Rating “halten” und lediglich zwei sprechen sich für einen Verkauf aus.

Mit einem Guru-Rating von stabilen 3,71 zeigt auch dieser Indikator eine positive Einschätzung des...