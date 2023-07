Sanofi: Analysten schätzen das Kurspotenzial auf 109,65 EUR

Die Aktie von Sanofi hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,86% verzeichnet. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen schwachen Trend (-3,04%), was den Markt pessimistisch stimmt.

Trotzdem sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 109,65 EUR für die Aktie, was einem potentiellen Aufschwung in Höhe von +15,71% entspricht. Aktuell befinden sich insgesamt 58,62% der Analysten in einer optimistischen Stimmung bezüglich des Unternehmens.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3.69.

Einige Experten sind jedoch skeptisch und empfehlen den Verkauf oder das Halten der Aktie. Insgesamt gibt es sechs Analysten mit einem starkem Kauf-Rating und elf weitere bewerten Sanofi als “Kauf”. Zehn Analysten geben dem Unternehmen ein “Halten” Rating während nur einer eine negative...