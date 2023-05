Sanofi: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 108,63 EUR

Die Aktie von Sanofi wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Wert von +7,83% über dem aktuellen Preis.

• am 22.05.2023 verzeichnete die Sanofi-Aktie eine Kursentwicklung von -0,87%

• das aktuelle Kursziel für Sanofi beträgt 108,63 EUR

• das Guru-Rating für Sanofi bleibt stabil bei 3,83

Am vergangenen Handelstag verlor die Aktie des französischen Pharmakonzerns an Wert und lag damit um -0,87%. Auf Wochensicht konnte jedoch dank einer neutralen Entwicklung ein Plus von +0,40% erzielt werden.

Die Experten in den Bankhäusern hatten offenbar eine solche Entwicklung nicht erwartet und sehen weiterhin Potenzial.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf 108,63 EUR. Sollten sie Recht behalten bietet sich Anlegern mit einem Investitionsplus in...