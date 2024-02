Sanofi Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Sanofi eine Rendite von 10,07 Prozent erzielen, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Überrendite von 10,07 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" liegt bei 0 Prozent, wobei Sanofi mit einer aktuellen Überrendite von 10,07 Prozent bewertet wird. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Sanofi von 87,4 EUR eine Entfernung von -8,19 Prozent vom GD200 (95,2 EUR) auf, was gemäß der charttechnischen Bewertung ein schlechtes Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 90,17 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Auf Basis der 50- und 200-Tage-Durchschnittswerte wird der Kurs der Sanofi-Aktie insgesamt als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sanofi eine Dividendenrendite von 3,8 % aus, was 3,8 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanofi bei 19,38, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.