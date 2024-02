Sanofi Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Sanofi-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage bei 59 liegt, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Sanofi-Aktie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sanofi mit einer Rendite von 10,07 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor deutlich über 10 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, schneidet Sanofi mit 10,07 Prozent sehr gut ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Sanofi zeigt, dass der Abstand vom GD200 bei -2,17 Prozent liegt, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Auch der GD50 weist einen Kurs von 89,99 EUR auf, was zu einem Abstand von +3,74 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Sanofi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Sanofi in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Die Auswertung ergab 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Sanofi-Aktie.