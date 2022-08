Sanofi Aktie: Ein sicheres Investment?

An der Börse EN Paris notiert die Aktie Sanofi am 08.08.2022, 13:34 Uhr, mit dem Kurs von 96.39 EUR. Die Aktie der Sanofi wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Sanofi nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Sanofi ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,38 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,86 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Bei Sanofi konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Sanofi in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Sanofi für diese Stufe daher ein "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Sanofi ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sanofi-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,34, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,02, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

