Sanofi Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Sanofi beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" durchschnittlich ist. Somit ist Sanofi aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Sanofi eine Performance von 10,07 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche eine Outperformance von +10,07 Prozent darstellt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Sanofi um 10,07 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sanofi in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sanofi-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (37,67) zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sanofi.

Die Dividendenrendite von Sanofi liegt bei 3,8 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.