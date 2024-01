Sanofi Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Sanofi. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Sanofi keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Zusammenfassend erhält Sanofi daher in diesem Bereich eine "gut"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 3, was eine positive Differenz von +3,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" ergibt. Daher erhält Sanofi für diese Dividendenpolitik eine Bewertung von "gut" von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Sanofi liegt bei 78,35, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,03, was zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt Sanofi mit einer Rendite von 10,07 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch hier erhält Sanofi eine Bewertung von "gut" aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.