Sanofi Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sanofi-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 38, was einer neutralen Bewertung entspricht. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 72,77, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine schlechte RSI-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Sanofi liegt bei 3,8 Prozent, was 3,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und sie erhält von der Redaktion eine gute Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanofi beträgt 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt neutral ist. Die Aktie erhält daher eine neutrale Einschätzung auf fundamentalen Gesichtspunkten.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um Sanofi konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als neutral bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Sanofi daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.