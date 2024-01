Sanofi Aktie: Was passiert jetzt?

Sanofi wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft werden. Zusätzlich wurden auch klare Signale identifiziert, wobei 8 positive und 0 negative Signale gefunden wurden. Aufgrund dieser Auswertung wird daher eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist Sanofi ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,38 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für Sanofi als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI-Wert von 6,95. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt wird daher die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sanofi derzeit auf 95,96 EUR, während die Aktie selbst bei 95,1 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +8,44 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Zusammenfassung der Bewertungen ergibt daher eine insgesamt positive Einschätzung für Sanofi basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.