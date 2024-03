Sanofi Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Sanofi-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 93,37 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 88,65 EUR, was einem Unterschied von -5,06 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt häufig analysiert. Der Wert für den 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 89,13 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einem Unterschied von -0,54 Prozent entspricht. Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die Sanofi-Aktie. Insgesamt erhält Sanofi für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Sanofi-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,07 Prozent erzielt, was 10,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 0 Prozent, und Sanofi liegt aktuell 10,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Sanofi interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sanofi-Aktie beläuft sich auf 47,08, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 41,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Neutral".