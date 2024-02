Sanofi Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an nur drei Tagen vorherrschten und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere wurden negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sanofi verstärkt diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Genauer gesagt wurden 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Sanofi von 87,13 EUR mit -7,75 Prozent Entfernung vom GD200 (94,45 EUR) ein "Schlecht"-Signal. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 90,28 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sanofi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,07 Prozent erzielt, was 10,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt hingegen 0 Prozent, wodurch Sanofi aktuell 10,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sanofi festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Sanofi in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend bekommt Sanofi für diese Stufe daher ein "Schlecht" als Bewertung.