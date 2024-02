Sanofi Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Sanofi-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 93,36 EUR liegt, was einer Entfernung von -2,17 Prozent vom GD200 (95,43 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 89,99 EUR. Dies bedeutet ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sanofi-Aktie daher als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien hauptsächlich negativ über Sanofi diskutiert. Die Mehrheit der Kommentare und Themen war ebenfalls negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Auswertung ergab auch 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sanofi-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (59) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (37,26) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Sanofi über einen längeren Zeitraum weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung hin. Daher wird die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.