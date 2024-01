Sanofi Aktie: Ruhig bleiben!

Die französische Pharmafirma Sanofi hat eine Dividendenrendite von 3,8 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Zudem übertrifft die Aktie von Sanofi die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 10 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanofi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 96,03 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 89,76 EUR liegt, was einer Differenz von -6,53 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs hier auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie in der kurzfristigeren Analyse ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanofi bei 19, was im Vergleich zu Werten aus der Arzneimittel-Branche auf ähnlichem Niveau ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt wird die Sanofi-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Branchenvergleiche, der technischen Analyse und der fundamentalen Kriterien mit einem "Gut"-, "Neutral"- und "Neutral"-Rating versehen.