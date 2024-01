Sanofi Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Sanofi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +10,07 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, was Sanofi um 10,07 Prozent übertraf. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Sanofi als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 87,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,42 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Sanofi-Aktie derzeit im Bereich der neutralen Bewertung befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 95,56 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 92,08 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,64 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen ähnlichen Trend, wobei der letzte Schlusskurs von 89,51 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,87 Prozent) liegt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren wird Sanofi daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Sanofi 3,8 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (3,87) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sanofi eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.