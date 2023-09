Sanofi: Aktie mit Potenzial - Kursziel 112,71 EUR

Die Sanofi-Aktie wird von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 112,71 EUR (+12,33% vom aktuellen Kurs).

• Sanofi legt am 08.09.2023 um +0,66% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 3,71

Gestern konnte die Sanofi-Aktie einen Anstieg von +0,66 % verzeichnen und erreichte damit in fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,36 %. Die Stimmung am Markt ist derzeit überwiegend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Sanofi liegt derzeit bei 112,71 EUR laut den durchschnittlichen Einschätzungen der Bankanalysten. Sollten die Analysten Recht behalten und sich das Potential vollständig entfalten können, würde dies eine Rendite von rund +12,33 % eröffnen.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie zum Kauf und dreizehn weitere sehen sie positiv als “Halten” an.

Zehn Experten halten...