Sanofi-Aktie: Kursziel von 112,71 EUR eröffnet Investoren +10,63% Kurspotenzial

Am gestrigen Tag stieg die Sanofi-Aktie um +0,06%. Die Ergebnisse der letzten Handelswoche belaufen sich auf +3,71%, was den Markt relativ optimistisch stimmt. Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 112,71 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +10,63% offenbart.

Von insgesamt 31 Bankanalysten empfehlen 6 Experten die Aktie als “starken Kauf”. Weitere 13 Analysten sehen eine positive Zukunft für Sanofi und bewerten sie mit “Kauf”. Für 10 Experten ist die Aktie jedoch neutral und wird mit “halten” bewertet. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf der Aktien. Ein weiterer Experte geht noch einen Schritt weiter und empfiehlt sogar den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,71. Das zeigt einen überwiegend positiven Trend unter den...