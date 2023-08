Sanofi-Aktie: Kursziel von 112,20 EUR

Am 15.08.2023 verzeichnete die Sanofi-Aktie eine Kursentwicklung von -1,02%. Ursache dafür ist der relativ neutrale Trend in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von lediglich 0,02%.

Die Analysten sind sich jedoch einig: Die Aktie ist aktuell unterbewertet und hat mittelfristiges Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 112,20 EUR – ein Anstieg um +16,14%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zwölf weitere setzen auf “Kauf”. Zehn Experten bewerten sie als “halten” und nur einer rät zum Verkauf. Der Anteil optimistischer Analysten liegt damit bei rund +60%.

Fazit: Trotz des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit sehen viele Experten großes Potenzial für die Sanofi-Aktie. Auch das Guru-Rating spricht dafür, dass es...