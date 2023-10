Sanofi Aktie: Kurspotenzial von fast 10%

Die Sanofi-Aktie ist gemäß Analystenmeinung aktuell nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei €112,71, was einem Potenzial von fast 10% entspricht.

• Sanofi mit +0,84% am 04.10.2023

• Kursziel für Sanofi beträgt €112,71

• Guru-Rating nun bei 3,70

Gestern konnte die Sanofi-Aktie an der Börse um +0,84% zulegen und in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung verzeichnen (+0,98%). Insgesamt scheint also derzeit eine relativ ausgeglichene Stimmung rund um das Unternehmen zu herrschen.

Für die Zukunft sehen jedoch viele Analysten großes Potenzial in dieser Aktie. Im Durchschnitt erwarten sie einen Kursanstieg auf €112,71 – ein Anstieg um fast 10%. Dabei sind sich jedoch nicht alle Experten einig und es gibt zwischen Kaufempfehlungen bis hin zur Verkaufsempfehlung alles dabei.

Aktuell empfehlen...