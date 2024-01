Sanofi Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Sanofi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent erzielt, was bedeutet, dass Sanofi im Branchenvergleich eine Outperformance von +10,07 Prozent erzielt hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, und Sanofi übertraf diesen Durchschnittswert um 10,07 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Sanofi ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Sanofi als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 87,33, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 39,42 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Sanofi-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (95,56 EUR) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (89,51 EUR) weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs in der Nähe des Durchschnitts liegt, was zu dieser Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Sanofi eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,87 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.