Sanofi Aktie: Jubelschreie!

Sanofi Aktie: Fundamentale Analyse, Anlegerstimmung und Dividende

Sanofi wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,38 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Arzneimittelbranche weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen zu Sanofi hin. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Themen angesprochen, was zu dem Fazit führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden insgesamt zehn Handelssignale ermittelt, wovon alle zehn ein positives Signal darstellen. Dies führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Sanofi bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet ist.

Investoren, die in die Aktie von Sanofi investieren, können bei einer Dividendenrendite von 3,8 % einen Mehrertrag von 3,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Somit fällt die Dividende des Unternehmens höher aus und ergibt eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

In den letzten 12 Monaten erzielte Sanofi eine Performance von 10,07 Prozent, was einer Outperformance von +10,07 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur Arzneimittelbranche als auch zum Gesundheitspflegesektor lag Sanofi über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.