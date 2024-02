Sanofi Aktie: Immer langsam!

Sanofi-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Sanofi-Aktie weist eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent auf, was 3,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 0. Die Aktie wird daher als lukratives Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Sanofi-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 72,77 ergibt jedoch eine Überbewertung der Aktie, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sanofi-Aktie beträgt 19, im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 0 in der Branche "Arzneimittel", was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Sanofi-Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Dividendenrendite, dem RSI, dem Sentiment und dem KGV.