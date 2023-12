Sanofi Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der dabei hilft zu bestimmen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Aktuell liegt der RSI der Sanofi-Aktie bei 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Eine längere Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 42,52, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Sanofi-Aktie ergibt.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich ein negativer Abweichungstrend, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 96,06 EUR mit dem aktuellen Kurs (88,54 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 90,77 EUR und einem Abstand von nur -2,46 Prozent ein "Neutral"-Rating für die Sanofi-Aktie auf.

Im fundamentalen Bereich wird die Sanofi-Aktie anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem KGV von 19,38 liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung bezüglich Sanofi. Allerdings ist in den vergangenen Tagen vor allem ein Interesse an negativen Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.