Sanofi Aktie: Es gibt was neues!

Sanofi in sozialen Medien negativ bewertet

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sanofi hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um Sanofi angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft. Zusätzlich wurden 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Sanofi-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 10,64 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich hingegen ein neutraleres Bild, da die Aktie auf dieser Basis weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Sanofi-Aktie daher mit "Gut" für den RSI bewertet.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanofi mit 19,38 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Sanofi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 96,05 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 91,98 EUR weicht um -4,24 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 87,67 EUR (+4,92 Prozent Unterschied) eine neutrale Bewertung in der Charttechnik.

Zusammenfassend erhält die Sanofi-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse.