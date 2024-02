Sanofi Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Diskussionen über Sanofi in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein. In diesem Zeitraum wurden neun Handelssignale ermittelt, davon waren 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Sanofi bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Die Dividendenrendite von Sanofi beträgt derzeit 3,8 %. Dies ist höher als der Branchendurchschnitt von 0 % in der Arzneimittelbranche. Mit einer Differenz von 3,8 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sanofi ein Neutral-Titel ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 58,78 und eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 72,33 und eine "Schlecht"-Einstufung. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Sanofi mit einer Rendite von 10,07 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.