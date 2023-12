Territorial Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Territorial hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -65,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche eine Underperformance von -61,5 Prozent darstellt. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite von 5,43 Prozent im "Finanzen"-Sektor liegt Territorial 70,59 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Territorial eine aktuelle Dividendenrendite von 10,77 Prozent, was 6,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass sich die Stimmung für Territorial in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Territorial gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Territorial insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Schlecht" ist. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Territorial, aber basierend auf der Kursprognose von 11 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 0,18 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. In Summe erhält Territorial daher eine "Neutral"-Bewertung.