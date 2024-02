Sanofi ADR Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Sanofi-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 94,51 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 86,22 EUR weicht somit um -8,77 Prozent ab, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 90,24 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,45 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Sanofi-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,07 Prozent erzielt, was 10,07 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0 Prozent, und Sanofi liegt aktuell 10,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an acht Tagen negative Themen vorherrschten. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sanofi unterhalten. Auf Basis statistischer Auswertungen gibt es einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Sanofi liegt auf 7-Tage-Basis bei 41,83 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist Sanofi überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sanofi-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.