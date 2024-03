Sanofi ADR Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Sanofi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor 10,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 0 Prozent, und Sanofi liegt aktuell 10,07 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 87,12 EUR um -3,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um -7,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" und eine langfristige Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiver Kommunikation an sieben Tagen im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Sanofi gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanofi bei 19, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Arzneimittel" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.