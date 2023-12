Sanofi ADR Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) des französischen Pharmaunternehmens Sanofi hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,67 und bestätigt diese Einschätzung. Somit erhält die Sanofi-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 89,34 EUR etwa 6,98 Prozent unter dem GD200 (96,04 EUR) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 88,77 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand zum aktuellen Kurs nur +0,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sanofi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanofi einen Wert von 19 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Arzneimittelbranche durchschnittlich ein KGV von 0 haben. Dadurch wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Sanofi beträgt derzeit 3,8 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 0 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich für die Sanofi-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl im Hinblick auf den RSI, die technische Analyse als auch die fundamentale Bewertung, wobei die Dividendenpolitik positiv hervorgehoben wird.