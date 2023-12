Sanofi ADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Sanofi war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Sentiment jedoch wieder in Richtung positiv verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Sanofi insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung weist der aktuelle Kurs der Sanofi von 88,93 EUR eine Entfernung von -7,39 Prozent vom GD200 (96,03 EUR) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, 89,63 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,78 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sanofi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität der Sanofi-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Sanofi somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") übertrifft die Rendite von Sanofi mit 10,07 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 10 Prozent. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent kommt, liegt Sanofi mit 10,07 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.