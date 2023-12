Sanofi ADR Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten vier Wochen wurden bei Sanofi wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmung bezüglich der Aktie hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sanofi daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Sanofi-Aktie aktuell bei 35,22 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgeweitet wird, ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Anleger in den sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Sanofi gesprochen. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine "Neutral"-Einstufung. Bei der genauen Auswertung wurden 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 96,04 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 87,7 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.