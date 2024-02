Sanofi ADR Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das französische Pharmaunternehmen Sanofi wird in einer aktuellen Analyse sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten bewertet.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanofi bei 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche als neutral angesehen wird.

In der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanofi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 94,24 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 89,28 EUR liegt, was einem Unterschied von -5,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf dieser Basis. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Bild, wobei die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Sanofi im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor eine Rendite von 10,07 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Sanofi auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält das Sanofi-Wertpapier somit eine positive Bewertung, wobei die fundamentale Bewertung neutral ist, die technische Analyse auf kurzfristiger Basis jedoch ein neutraleres Bild zeigt und die Entwicklung des Aktienkurses sowie der RSI zu einer positiven Bewertung führen.